Подружжя Макронів надасть суду "наукові докази", що дружина Макрона – жінка

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит планують представити фотографічні та наукові докази в американському суді, щоб довести, що перша леді Франції є жінкою.

Про це у подкасті BBC розповів адвокат Макронів у цій справі Том Клер, повідомляє "Європейська правда".

Емманюель і Бріжит Макрони подали позов проти американської крайньої правої блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді є чоловіком.

Клер сказав, що пані Макрон вважає ці заяви "неймовірно прикрими" і що вони "відволікають" французького президента.

"Я не хочу сказати, що це якось вибило його з колії. Але, як і будь-яка людина, яка поєднує кар'єру і сімейне життя, коли ваша сім'я піддається нападкам, це вас виснажує. І він не захищений від цього, тому що він президент країни", – сказав адвокат.

Клер сказав, що у суді будуть "експертні свідчення, які матимуть науковий характер", і хоча на цьому етапі він не розкриває їх точної суті, він зазначив, що подружжя готове повністю довести "як у загальному, так і в конкретному сенсі", що звинувачення є неправдивими.

"Неймовірно прикро думати, що ти повинен піти і піддати себе цьому, щоб пред'явити такого роду докази", – сказав адвокат.

"Вона (перша леді Франції. – Ред.) твердо вирішила зробити все необхідне, щоб відновити справедливість. Якщо ця неприємність і дискомфорт, які вона відчуває, відкриваючись таким чином, є необхідними для відновлення справедливості і припинення цього, вона на 100% готова взяти на себе цей тягар", – додав Клер.

На запитання, чи нададуть Макрони фотографії Бріжит, на яких вона вагітна і виховує дітей, Клер відповів, що такі фотографії існують і будуть представлені в суді.

Оуенс, колишня коментаторка консервативного американського видання Daily Wire, яка має мільйони підписників у соціальних мережах, неодноразово висловлювала свою думку, що Бріжит Макрон – чоловік.

У березні 2024 року вона заявила, що готова поставити на карту "всю свою професійну репутацію" заради цього твердження.

У липні подружжя Макронів подало позов проти Оуенс у США. У позові стверджується, що вона "проігнорувала всі варті довіри докази, які спростовують її твердження, на користь відомих конспірологів і доведених наклепників".

Макрон заявив, що прагне відновити правду.