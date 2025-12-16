Варшава відреагувала на слова Захарової, яка приписала Леніну появу Польщі

У польському Міністерстві закордонних справ відреагували на останню заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка побачила заслугу радянського правителя Владіміра Леніна в існуванні Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написав речник МЗС Польщі Мацей Вевьор.

Вевьор, зокрема зазначив, що російська сторона вкотре вдалася до фальсифікації історії.

"Якби Польща була зобов'язана своєю незалежністю Леніну, то польсько-більшовицька війна 1920 року мала б бути російською гуманітарною акцією – або, за цією логікою, "спеціальною військовою операцією". Тим часом у реальному світі саме Польща зупинила більшовицьку експансію", – підкреслив речник.

За його словами, незалежність Польщі "не була подарунком Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була "визволенням".

"З цього уроку історії випливає вільний вибір Польщі: наше приєднання до НАТО", – резюмував Вевьор.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше поширив допис угорського прем’єра Віктора Орбана з критикою використання росактивів на користь України, зазначивши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Речниця МЗС РФ у відповідь приписала Владіміру Леніну заслугу за існування Польщі, заявивши, зокрема, що радянський вождь – "багато в чому архітектор незалежної польської держави".