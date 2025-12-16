В польском Министерстве иностранных дел отреагировали на последнее заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая увидела заслугу советского правителя Владимира Ленина в существовании Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Х написал пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор.

Вевиор, в частности, отметил, что российская сторона в очередной раз прибегла к фальсификации истории.

"Если бы Польша была обязана своей независимостью Ленину, то польско-большевистская война 1920 года должна была бы быть российской гуманитарной акцией – или, по этой логике, "специальной военной операцией". Между тем в реальном мире именно Польша остановила большевистскую экспансию", – подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, независимость Польши "не была подарком Ленина, так же как советское присутствие в Центральной Европе не было "освобождением".

"Из этого урока истории следует свободный выбор Польши: наше присоединение к НАТО", – резюмировал Вевиор.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее распространил сообщение венгерского премьера Виктора Орбана с критикой использования россактивов в пользу Украины, отметив, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Пресс-секретарь МИД РФ в ответ приписала Владимиру Ленину заслугу за существование Польши, заявив, в частности, что советский вождь – "во многом архитектор независимого польского государства".