У Литві назвали умову, за якої можуть дозволити транзит калійних добрив з Білорусі

Головний радник президента Литви з питань нацбезпеки Дейвідас Матульоніс припустив, що рішення про можливе відновлення транзиту білоруських добрив через Литву може бути повʼязане з додатковою військовою присутністю США у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

В ефірі радіо Žinių radijas у вівторок Матульоніс сказав, що представники США поки що не вели переговорів з литовськими посадовцями про можливе відновлення транзиту білоруських добрив через Клайпедський порт Литви.

"Це коректна поведінка американців – вони справді не чинять на нас тиску з вимогою вживати додаткових заходів, однак якщо калійні добрива з Білорусі почнуть надходити до Америки, тоді постане питання, яким маршрутом їх транспортувати", – сказав радник президента Литви.

На його думку, в цьому питанні є "цікавий момент".

"Якби ми щось робили в цьому напрямку, це слід було б пов'язати, можливо, з додатковими можливостями присутності американських сил. Якщо ці добрива по суті стануть американськими, будуть призначені для ринку США, то… ми повинні опинитися в полі американських інтересів, але не йти наперекір американцям", – додав Матульоніс.

Минулого тижня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію, а самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 123 політв’язнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Велика угода" Лукашенка та Трампа: що стоїть за звільненням ключових політв'язнів Білорусі.