США зняли санкції із білоруського калію

Спецпосланець американського президента в Білорусі Джон Коул заявив, що США знімають санкції з білоруського калію.

Про це він сказав на другий день свого візиту до Білорусі, передає Белта, пише "Європейська правда".

Як зазначається, переговори самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка зі спецпосланцем США продовжилися в суботу, 13 грудня.

"Відповідно до вказівок президента Трампа, США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз", – заявив Коул.

Він зазначив, що спілкування на тему санкцій буде продовжуватися і надалі.

"У міру нормалізації відносин між двома країнами все більше санкцій буде зніматися", – сказав представник США.

Коул також висловив надію, що в майбутньому сторони прийдуть до ситуації, коли санкцій не буде взагалі.

Адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

