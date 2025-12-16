В Литве назвали условие, при котором могут разрешить транзит калийных удобрений из Беларуси

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис предположил, что решение о возможном возобновлении транзита белорусских удобрений через Литву может быть связано с дополнительным военным присутствием США в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В эфире радио Žinių radijas во вторник Матуленис сказал, что представители США пока не вели переговоров с литовскими чиновниками о возможном возобновлении транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт Литвы.

"Это корректное поведение американцев – они действительно не оказывают на нас давления с требованием принимать дополнительные меры, однако если калийные удобрения из Беларуси начнут поступать в Америку, тогда встанет вопрос, по какому маршруту их транспортировать", – сказал советник президента Литвы.

По его мнению, в этом вопросе есть "интересный момент".

"Если бы мы что-то делали в этом направлении, это следовало бы связать, возможно, с дополнительными возможностями присутствия американских сил. Если эти удобрения по сути станут американскими, будут предназначены для рынка США, то... мы должны оказаться в поле американских интересов, но не идти наперекор американцам", – добавил Матуленис.

На прошлой неделе стало известно, что США сняли санкции с белорусского калия, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Большая сделка" Лукашенко и Трампа: что стоит за освобождением ключевых политзаключенных Беларуси.