Лукашенко відпустив 123 політв’язнів, серед них Колесникова, Бяляцький, Бабарико

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко після зустрічі зі спецпредставником Трампа Джоном Коулом помилував 123 політв’язнів, серед яких недопущений до участі у президентських виборах Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У Телеграм-каналі "Пул первого", що є пресслужбою Лукашенка, повідомили про рішення "помилувати 123 громадян різних країн, засуджених (...) за шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

Повідомляють, що серед звільнених – соратниця недопущеного до участі у президентських виборах Віктора Бабарика, Марія Колесникова. Нагадаємо, вона порвала на кордоні свій паспорт, щоб її не видворили з Білорусі, і відтоді, з початку вересня 2020 року, перебувала у в’язниці.

Zerkalo повідомляє, що сестра Колесникової Тетяна Хомич вже говорила з нею телефоном. Марія Колесникова вже залишила територію Білорусі.

Правозахисний центр "Вясна" повідомляє, що також серед звільнених – лауреат Нобелівської премії миру, правозахисник Алесь Бяляцький. Його після звільнення видворили з території Білорусі. Пізніше стало відомо, що на волю вийшли також екскандидат у президенти Віктор Бабарико та Марина Золотова – головна редакторка порталу TUT.by, що був одним з провідних інформаційних ресурсів у період протестів 2020 року.

Президент України Володмир Зеленський повідомив, що серед звільнених – і п’ятеро громадян України.

У Лукашенка зазначили, що звільнення відбулися "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання – у зв’язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійного сектору РБ, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Байдена" та у зв’язку з "переходом у практичну площину" скасування інших санкцій проти Білорусі.

Попереднє масштабне звільнення білоруських політв’язнів відбулося також після зустрічі Лукашенка з представниками США 11 вересня, тоді відпустили 51 ув’язненого. Після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем Келлогом 21 червня відпустили 14 осіб.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію.

4 листопада Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

