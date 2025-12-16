Европарламент не стал снимать иммунитет евродепутата, связанной с коррупционным скандалом

Евродепутат Элизабетта Гуальмини, которая находится под следствием в связи с коррупционным скандалом "Катаргейт", не потеряет свой парламентский иммунитет после того, как Европейский парламент проголосовал против этого решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отказ Европарламента снять иммунитет означает, что бельгийским властям будет сложнее проводить определенные части расследования в отношении Элизабетты Гуальмини, такие как допрос, обыск ее дома или привлечение ее к суду.

Правоцентристская Европейская народная партия и либеральная партия Renew поддержали группу социалистов и демократов (S&D) Гуальмини в голосовании за сохранение ее иммунитета.

Однако парламент поддержал просьбу о лишении иммунитета второй итальянской социалистки-евродепутата, Алессандры Моретти.

S&D хотела, чтобы законодательный орган сохранил оба иммунитета, аргументируя это тем, что предполагаемые правонарушения, о которых заявляют бельгийские прокуроры, не соответствуют уровню доказательств, предоставленных в просьбе о лишении иммунитета.

Гуальмини обвиняют в том, что она получила помощь от других подозреваемых по делу "Катаргейта", чтобы получить должность заместителя председателя группы S&D и использовать ее для манипулирования дискуссиями и решениями по Катару внутри группы.

Моретти расследуется по подозрению в получении выгоды в обмен на положительные высказывания о Катаре.

Оба депутата Европарламента отрицают нарушения.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда во время полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

В начале этого года бывшему евродепутату предъявили обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте.

