Прем'єрка Литви закликала не критикувати рішення США послабити санкції проти Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене закликала не поспішати з критикою рішення США щодо зняття санкцій проти білоруського калію.

Заяву очільниці литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, головна мета Литви – зміцнення відносин зі стратегічними партнерами, включаючи американську сторону.

"Ми дуже звикли давати різні інтерпретації...Не можна судити про цілий пиріг за маленьким шматочком", – заявила Ругінене.

За її словами, співпраця зі США має для Литви ключове значення, особливо з урахуванням недавніх взаємовигідних угод у трансатлантичних відносинах.

"Сьогодні ми досягли досить хороших результатів: чисельність американських військ не скорочується... у нас є й інші дуже позитивні угоди. Ми повинні радіти цьому і розвивати ці відносини", – сказала Ругінене.

Минулого тижня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію, а натомість самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 123 політв’язнів.

