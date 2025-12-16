Премьер Литвы призвала не критиковать решение США ослабить санкции против Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала не спешить с критикой решения США о снятии санкций против белорусского калия.

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, главная цель Литвы – укрепление отношений со стратегическими партнерами, включая американскую сторону.

"Мы очень привыкли давать разные интерпретации... Нельзя судить о целом пироге по маленькому кусочку", – заявила Ругинене.

По ее словам, сотрудничество с США имеет для Литвы ключевое значение, особенно с учетом недавних взаимовыгодных соглашений в трансатлантических отношениях.

"Сегодня мы достигли достаточно хороших результатов: численность американских войск не сокращается... у нас есть и другие очень позитивные соглашения. Мы должны радоваться этому и развивать эти отношения", – сказала Ругинене.

На прошлой неделе стало известно, что США снимают санкции с белорусского калия, а взамен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных.

