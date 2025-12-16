У Британії проведуть розслідування щодо іноземного втручання в політику

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер доручив здійснити "терміновий" аналіз ступеня іноземного втручання в політику після засудження ультраправого ексдепутата Європарламенту Натана Гілла через звʼязки з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Розслідування, ініційоване Стармером, стосується чинних фінансових правил щодо пожертв та гарантій цілісності виборчого процесу. Його результати будуть оголошені наприкінці березня 2026 року.

Серед іншого, очікується, що розслідування викличе зміни у виборчому законодавстві Британії та може обмежити чи взагалі заборонити пожертви політичним партіям у криптовалюті.

Також можуть бути запроваджені нові правила щодо пожертв аналітичним центрам у Британії, які наразі не підпадають під жодний регуляторний режим, і фінансування ботоферм.

Окремо в розслідуванні перевірять питання про політичні пожертви з боку іноземних компаній – наразі вони можуть їх робити, якщо просто мають дочірнє підприємство у Британії.

Рішення Стармера стало реакцією на ув'язнення Натана Гілла – колишнього лідера правопопулістської партії Reform UK в Уельсі, який зізнався, що прийняв десятки тисяч фунтів готівкою за проросійські заяви в ЗМІ та Європейському парламенті.

У листопаді Гілла засудили до понад 10 років ув'язнення.

Після цього британський премʼєр-міністр Кір Стармер сказав, що Reform UK має розслідувати проросійські звʼязки.