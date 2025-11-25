Премʼєр Британії закликав правих популістів перевірити свої звʼязки з Росією

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер у вівторок сказав, що партія Reform UK має розслідувати проросійські звʼязки після увʼязнення свого колишнього євродепутата Натана Гілла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час виступу в британському парламенті Стармер згадав про Гілла, якого минулого тижня увʼязнили на понад 10 років через поширення проросійських тез за гроші.

"Те, що високопоставлений політик, очільник (Reform UK. – Ред.) в Уельсі, був ув'язнений на понад десять років за проросійські хабарі – це шокує. Це вражає", – сказав він.

Премʼєр Британії додав, що саме тому "керівництво Reform UK має набратися сміливості і розпочати розслідування".

"Як це взагалі могло статися? І які ще є зв'язки? Reform, з її пропутінським підходом, абсолютно не відіграватиме жодної ролі в об'єднанні союзників з важливих питань", – сказав Стармер.

У вересні Натан Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення в корупції, вчиненій між груднем 2018-го та липнем 2019 року

Він визнав, що отримував гроші за проросійські заяви від Олега Волошина, колишнього українського нардепа від ОПЗЖ, якого США внесли до санкційних списків за співпрацю з Кремлем. Волошин також фігурує у санкційних списках ЄС. Верховна Рада позбавила Волошина мандата в лютому 2023 року.