В Британии проведут расследование иностранного вмешательства в политику

Британский премьер-министр Кир Стармер поручил провести "срочный" анализ степени иностранного вмешательства в политику после осуждения ультраправого экс-депутата Европарламента Натана Хилла за связи с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Расследование, инициированное Стармером, касается действующих финансовых правил в отношении пожертвований и гарантий целостности избирательного процесса. Его результаты будут объявлены в конце марта 2026 года.

Среди прочего, ожидается, что расследование вызовет изменения в избирательном законодательстве Великобритании и может ограничить или вообще запретить пожертвования политическим партиям в криптовалюте.

Также могут быть введены новые правила в отношении пожертвований аналитическим центрам в Великобритании, которые в настоящее время не подпадают под какой-либо регуляторный режим, и финансирования ботоферм.

Отдельно в расследовании проверят вопрос о политических пожертвованиях со стороны иностранных компаний – в настоящее время они могут их делать, если просто имеют дочернее предприятие в Великобритании.

Решение Стармера стало реакцией на заключение Натана Хилла – бывшего лидера правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе, который признался, что принял десятки тысяч фунтов наличными за пророссийские заявления в СМИ и Европейском парламенте.

В ноябре Хилла приговорили к более чем 10 годам тюремного заключения.

После этого британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что Reform UK должна расследовать пророссийские связи.