У Литві – масштабна операція проти контрабанди цигарок, затримано 21 особу

Правоохоронні органи Литви повідомляють про масштабну операцію, під час якої затримано 21 особу, пов'язану із контрабандою сигарет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами співробітників, мета операції – затримання лідерів організованої групи, а не рядових учасників.

"Сьогодні <...> Бюро кримінальної поліції Литви спільно з прокурорами Генеральної прокуратури Литовської Республіки, за підтримки спецпідрозділу "Aras" і співробітників Головного управління поліції Вільнюського округу, вранці розпочали операцію, метою якої було затримання не тільки членів організованої групи, а й лідерів, які керували цим процесом і здійснювали злочинні дії", – розповів журналістам заступник Генерального комісара поліції Литви Марюс Драудвіла.

За його словами, загалом затримано 21 особу, багато з яких уже були відомі поліції за незаконне поводження із сигаретами або наркотиками, крадіжки, порушення громадського порядку і навіть вбивства.

В операції брали участь 140 співробітників, проведено 80 обшуків, вилучено контрабандні білоруські цигарки, зброю, SIM-карти і засоби блокування зв'язку.

Заступник генерального прокурора Гінтас Іванаускас повідомив, що розслідування триває і, ймовірно, буде розширено.

Попереднє розслідування контролює Департамент розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури. Первинні дані, на підставі яких було розпочато розслідування і сплановано сьогоднішні дії, було отримано Бюро кримінальної поліції Литви під час успішної кримінальної розвідки, спрямованої на припинення контрабанди з використанням повітряних куль, зменшення загрози для цивільної авіації та запобігання значної шкоди національній безпеці й економічним інтересам Литви.

Повідомляється, що заарештоване майно злочинців, включно з дорогими автомобілями та іншим цінним майном, оцінюють приблизно в 720 000 євро.

Передбачається, що організатори, можливо, безпосередньо підтримували зв'язок зі спільниками в Республіці Білорусь, звідки за сприятливих погодних умов запускалися повітряні кулі з контрабандою. За допомогою GPS-обладнання та спеціальних програм відстежували рух куль, а виконавцям передавали точні координати їхнього приземлення в Литві. Зібрану контрабанду вони повинні були доставляти в заздалегідь обумовлені точки або передавати іншим учасникам злочину.

Усім затриманим висунуто обвинувачення в участі в діяльності злочинного об'єднання, незаконному поводженні з акцизними товарами та контрабанді цих товарів, а також у сприянні іншій державі в діях проти Литовської Республіки.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви.