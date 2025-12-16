Правоохранительные органы Литвы сообщают о масштабной операции, в ходе которой задержан 21 человек, связанный с контрабандой сигарет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам сотрудников, цель операции – задержание лидеров организованной группы, а не рядовых участников.

"Сегодня <...> Бюро криминальной полиции Литвы совместно с прокурорами Генеральной прокуратуры Литовской Республики, при поддержке спецподразделения „Aras" и сотрудников Главного управления полиции Вильнюсского округа, утром начали операцию, целью которой было задержание не только членов организованной группы, но и лидеров, которые руководили этим процессом и осуществляли преступные действия", – рассказал журналистам заместитель Генерального комиссара полиции Литвы Марюс Драудвила.

По его словам, всего задержан 21 человек, многие из которых уже были известны полиции за незаконное обращение с сигаретами или наркотиками, кражи, нарушение общественного порядка и даже убийства.

В операции участвовали 140 сотрудников, проведено 80 обысков, изъяты контрабандные белорусские сигареты, оружие, SIM-карты и средства блокировки связи.

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас сообщил, что расследование продолжается и, вероятно, будет расширено.

Предварительное расследование контролирует Департамент расследования организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры. Первичные данные, на основании которых было начато расследование и спланированы сегодняшние действия, были получены Бюро криминальной полиции Литвы во время успешной криминальной разведки, направленной на прекращение контрабанды с использованием воздушных шаров, уменьшение угрозы для гражданской авиации и предотвращение значительного ущерба национальной безопасности и экономическим интересам Литвы.

Сообщается, что арестованное имущество преступников, включая дорогие автомобили и другое ценное имущество, оценивается примерно в 720 000 евро.

Предполагается, что организаторы, возможно, непосредственно поддерживали связь с сообщниками в Республике Беларусь, откуда при благоприятных погодных условиях запускались воздушные шары с контрабандой. С помощью GPS-оборудования и специальных программ отслеживали движение шаров, а исполнителям передавали точные координаты их приземления в Литве. Собранную контрабанду они должны были доставлять в заранее оговоренные точки или передавать другим участникам преступления.

Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в деятельности преступного объединения, незаконном обращении с акцизными товарами и контрабанде этих товаров, а также в содействии другому государству в действиях против Литовской Республики.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву.