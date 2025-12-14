У США кажуть, що Білорусь погодилась спинити нашестя метеозондів у Литву

Посланець президента США Джон Коул заявив у суботу, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Литовська прем’єрка Інга Ругігене раніше висловлювала сподівання на допомогу США у тому, щоб вплинути на Білорусь.

"Він (Лукашенко( нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити аеростати", – сказав Коул агентству Reuters у Вільнюсі після дводенних переговорів з Лукашенком.

Посланець Трампа заявив, що вірить у щирість спроб Лукашенка пом'якшити ситуацію.

"Я думаю, що це займе деякий час, але я вважаю, що цю проблему можна вирішити. Він хоче нормальних відносин зі своїми сусідами – у цьому він мене переконав", – сказав Коул.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

За даними ЗМІ, посли ЄС у середу 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.