Стокгольм прямує до "хмарного" рекорду: 30 хвилин сонця за 15 днів грудня

У першій половині грудня у столиці Швеції було зафіксовано лише пів години сонячного світла – за підсумками місяця цей показник може стати найменшим з 1934 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Швеція, як і решта країн Північної Європи, звикла до довгих темних зим з коротшими днями і довшими ночами. Але, за даними Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту (SMHI), цей грудень для Стокгольма був надзвичайно похмурим і хмарним.

"Досі у грудні – місяць ще не закінчився – було лише пів години сонячного світла. У нас були нестабільні системи низького тиску з м'якою і вологою погодою, що принесло багато хмар. Небо не мало шансу прояснитися", – сказав представник SMHI Віктор Бергман.

За його словами, у 1991-2020 роках середня кількість сонячного світла у Стокгольмі за весь грудень становить близько 33 годин.

Найтемнішим груднем, який коли-небудь фіксувався у столиці Швеції, був 1934 рік, коли кількість сонячного світла була настільки мінімальною, що її "округлили до нуля годин", сказав Бергман.

За прогнозами фахівця, ситуація цього року не зміниться, а "прогноз на Різдво дуже песимістичний".

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі цього літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.