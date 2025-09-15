Екстремальна літня погода в Європі призвела до збитків у розмірі 43 млрд євро

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі цього літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з експрес-аналізом, безпосередні збитки економіці від одного літа зі спекою, посухою та повенями становили 0,26% від економічного виробництва ЄС у 2024 році.

Найбільшої шкоди було завдано Кіпру, Греції, Мальті та Болгарії, кожна з яких зазнала короткострокових втрат, що перевищують 1% від їхньої "валової доданої вартості" (ВДВ) за 2024 рік, показника, аналогічного ВВП.

За ними йдуть інші країни Середземномор'я, включно з Іспанією, Італією та Португалією.

Економісти з Університету Мангейма та Європейського центрального банку схарактеризували результати як "консервативні", оскільки вони не враховують рекордні лісові пожежі, які охопили південну Європу минулого місяця, а також сукупний вплив екстремальних погодних явищ, які відбуваються одночасно.

Дослідження показують, що через зміну клімату ймовірність спекотної погоди, що сприяє виникненню пожеж, збільшилася в 40 разів в Іспанії та Португалії і в 10 разів у Греції та Туреччині.

За оцінками, кількість жертв "тихої руйнівної" червневої спеки потроїлася у 12 великих містах.

У той час як більшість досліджень економічних витрат кліматичних змін розглядають прямі наслідки, як-от знищені активи або застраховані збитки, автори нового дослідження використали історичні взаємозв'язки між екстремальними погодними явищами та економічними показниками, щоб врахувати вторинні ефекти, як-от обмеження робочого часу будівельників під час теплових хвиль або порушення графіку руху транспорту після повеней, що пошкодили залізниці.

Раніше повідомлялось, що влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.

Переважна більшість пожеж сталася на Піренейському півострові. На частку Іспанії припало понад 400 тисяч гектарів, тоді як у значно меншій Португалії полум'я охопило понад 270 тисяч гектарів – або 3 відсотки всієї території країни.