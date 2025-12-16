Стокгольм движется к "облачному" рекорду: 30 минут солнца за 15 дней декабря

В первой половине декабря в столице Швеции было зафиксировано всего полчаса солнечного света – по итогам месяца этот показатель может стать самым низким с 1934 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Швеция, как и остальные страны Северной Европы, привыкла к длинным темным зимам с короткими днями и длинными ночами. Но, по данным Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI), этот декабрь для Стокгольма был чрезвычайно мрачным и облачным.

"До сих пор в декабре – месяц еще не закончился – было только полчаса солнечного света. У нас были нестабильные системы низкого давления с мягкой и влажной погодой, что принесло много облаков. Небо не имело шанса проясниться", – сказал представитель SMHI Виктор Бергман.

По его словам, в 1991-2020 годах среднее количество солнечного света в Стокгольме за весь декабрь составляет около 33 часов.

Самым темным декабрем, который когда-либо фиксировался в столице Швеции, был 1934 год, когда количество солнечного света было настолько минимальным, что его "округлили до нуля часов", сказал Бергман.

По прогнозам специалиста, ситуация в этом году не изменится, а "прогноз на Рождество очень пессимистичный".

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, которые фиксировались в Европе этим летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро.

Ранее сообщалось, что летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.