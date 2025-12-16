Німеччина завершила місію із захисту ключового логістичного хабу у Польщі

Місія Збройних сил Німеччини Air and Missile Defense Task Force (AMD TF) із захисту польського логістичного хабу Жешув, яка передбачала розгортання систем Patriot, офіційно завершилась.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Військовослужбовці Бундесверу, які перебували в Польщі в межах місії AMD TF, повернулись додому.

Очільник відомства Борис Пісторіус подякував військовим, додавши, що під час розгортання вони "зіткнулися з усім спектром провокацій та гібридних загроз", на які "реагували рішуче і водночас виважено".

"Вони (військові. – Ред.) були важливою опорою для повітряної оборони НАТО на східному фланзі. За це я хочу щиро подякувати нашим військовослужбовцям. Вони знову гідно представили нашу країну", – додав він.

Операція 1-ї ескадрильї протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Німеччини, у межах якої в районі Жешува розгорнули комплекси Patriot, розпочалась у січні 2025 року. У ній брали участь близько 200 німецьких військових.

Нідерланди з 1 грудня взяли під свою охорону великий логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, розгорнувши 300 військовослужбовців і кілька систем протиповітряної оборони.