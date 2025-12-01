Нідерланди перебрали захист логістичного центру НАТО у східній Польщі

Нідерландські Збройні сили з понеділка взяли під свою охорону великий логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, розгорнувши 300 військовослужбовців і кілька систем протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Нідерланди забезпечують безпеку об'єкта у Польщі за допомогою двох систем протиракетної оборони Patriot, пускової установки NASAMS та обладнання для боротьби з дронами в межах програми НАТО з надання безпекової допомоги та навчання Україні (NSATU).

Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року. NSATU контролює навчання українських військ і координує військову підтримку, забезпечуючи безпечну доставку обладнання, наданого членами НАТО, до України.

"Це один з перших випадків, коли ми одночасно розгортаємо таку комбінацію систем. Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу. Це посилює безпеку Польщі, України, НАТО та Нідерландів", – прокоментував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Про те, що Нідерланди з грудня 2025 року розгорнуть у Польщі наземні засоби протиповітряної оборони, стало відомо у вересні. Нідерландські засоби ППО замінили німецькі системи Patriot.

Крім того, у вересні нідерландські винищувачі F-35 розпочали патрулювання в Польщі.