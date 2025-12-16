Германия завершила миссию по защите ключевого логистического хаба в Польше

Миссия Вооруженных сил Германии Air and Missile Defense Task Force (AMD TF) по защите польского логистического хаба Жешув, которая предусматривала развертывание систем Patriot, официально завершилась.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Министерство обороны Германии.

Военнослужащие Бундесвера, находившиеся в Польше в рамках миссии AMD TF, вернулись домой.

Глава ведомства Борис Писториус поблагодарил военных, добавив, что во время развертывания они "столкнулись со всем спектром провокаций и гибридных угроз", на которые "реагировали решительно и в то же время взвешенно".

"Они (военные. – Ред.) были важной опорой для воздушной обороны НАТО на восточном фланге. За это я хочу искренне поблагодарить наших военнослужащих. Они снова достойно представили нашу страну", – добавил он.

Операция 1-й эскадрильи противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Германии, в рамках которой в районе Жешува развернули комплексы Patriot, началась в январе 2025 года. В ней приняли участие около 200 немецких военных.

Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану крупный логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.