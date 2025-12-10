Німеччина оголосила про виведення своїх систем Patriot із Польщі

У найближчі дні німецькі Військово-повітряні сили виведуть свої системи протиповітряної оборони Patriot із Польщі, що було запланованим кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За повідомленням ВПС Німеччини, після майже року служби німецьких систем Patriot на території Польщі в районі логістичного хабу Жешув протиповітряну оборону на себе взяли Збройні сили Нідерландів.

Таким чином, близько 200 солдатів німецької армії зможуть провести різдвяні свята "знову вдома, зі своїми родинами", додали у німецькій авіації.

Там нагадали, що операція 1-ї ескадрильї протиповітряної оборони ВПС Німеччини, у межах якої в районі Жешува розгорнули комплекси Patriot, розпочалась у січні 2025 року.

"Особливого значення операція набула на початку вересня, коли кілька російських дронів порушили повітряний простір Польщі і були частково збиті", – додали там.

Як відомо, Нідерланди з 1 грудня взяли під свою охорону великий логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, розгорнувши 300 військовослужбовців і кілька систем протиповітряної оборони.

Про те, що Нідерланди з грудня 2025 року розгорнуть у Польщі наземні засоби протиповітряної оборони, стало відомо у вересні.