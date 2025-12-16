Литва нагадала, що за окупацію країн Балтії не було репарації: це призвело до нової агресії

Безкарність Радянського союзу та його правонаступниці, Росії, за окупацію держав Балтії у 1940-х роках є однією з причин для дій Путіна.

Про це заявив під час виступу на дипломатичній конференції у Гаазі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Будріс, підписавши від імені Литви конвенцію про створення Компенсаційної комісії, наголосив на важливості притягнути Росію до відповідальності – бо це є необхідною умовою для встановлення стабільного миру. Він також наголосив на необхідності розширити коло підписантів, "долучити усі відповідні держави до цього процесу".

Створення комісії, що визначатиме розмір репараційних виплат для українців, за його словами, має особливе значення для Литви.

"Наша історія вчить, наскільки життєво важливими є репарації і відповідальність за міжнародні злочини. Свого часу не було жодних репарацій за радянську окупацію Литви та інших балтійських держав за пактом Молотова-Ріббентропа. А тепер Путін і його режим діють так, ніби цих злочинів ніколи не було!" – пояснив він іншим присутнім.

Будріс висловив впевненість, що відсутність репарації за балтійську окупацію стала однією з причин, чому Путін розпочав нові агресії.

"Це заперечення злочинів і ця безкарність надихнули Росію на агресію проти Грузії у 2008 році, та проти України у 2014 і ще раз у 2022", – пояснив він.

За словами міністра, створення такого механізму щодо України надішле Росії сигнал, що агресія ніколи не буде легітимізована міжнародною спільнотою, а відповідальність та правосуддя неуникно настануть.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків.

Також читайте інтерв'ю: "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".