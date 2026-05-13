Мадяр розповів, де він житиме та на чому пересуватиметься на посаді прем'єра

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що не переїжджатиме до урядової резиденції, а продовжить проживати у своєму будинку з родиною, а також розповів, на якому авто буде пересуватися.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що використовуватиме Skoda Superb як свій офіційний автомобіль, який він також використовував під час свого туру країною, тому йому не знадобиться новий транспортний засіб.

Також Мадяр повідомив, що не переїжджатиме до урядової резиденції. "Я залишаюся в будинку в Буді, де живуть мої діти", – написав він.

Нагадаємо, до виборів Мадяр анонсував перенесення урядового офісу з Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана. Однією з причин такого рішення можуть бути підозри про присутність прослуховуючої апаратури у будівлі, де працював Орбан.

Нагадаємо, в Угорщині 12 травня відбулося офіційне призначення нового уряду Петера Мадяра.