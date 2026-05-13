Зеленський: РФ невипадково влаштувала масовану атаку під візит Трампа в Китай

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія невипадково влаштувала одну із найтриваліших масованих атак у той час, як президент США Дональд Трамп перебуває з візитом у Китаї.

Про це глава держави написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують", – написав Зеленський.

Президент переконаний, що у цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла за рахунок українських життів та української інфраструктури.

Зеленський зазначив, що від початку доби РФ вже запустила щонайменше 800 дронів і атака продовжується.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився", наголосив глава держави.

Нагадаємо, 13 травня дрони залетіли і на Закарпаття, і глава МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила цю атаку.

У Молдові підтвердили порушення свого повітряного простору російським БпЛА, що залетів з півночі в районі українського Могилева-Подільського.

Польща підняла військову авіацію через масовану атаку Росії по Україні.