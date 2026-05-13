Нова глава МЗС Угорщини засудила атаку РФ, під час якої "Шахеди" долетіли за Карпати

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у середу засудила масовану атаку РФ проти України, під час якої безпілотники залетіли навіть у Закарпатську область.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Аніта Орбан опублікувала відеозаяву, у якій засудила російську атаку проти України, під час якої частина БпЛА залетіли на Закарпаття.

Вона зазначила, що відомо про влучання БпЛА в об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури біля Сваляви та в Ужгороді.

"Ми глибоко засуджуємо атаку і сподіваємося, що постраждалих не буде", – заявила міністерка, додавши, що ситуацію обговорять на засіданні угорського уряду.

