Литва напомнила, что за оккупацию стран Балтии не было репараций: это привело к новой агрессии

Безнаказанность Советского Союза и его правопреемницы, России, за оккупацию государств Балтии в 1940-х годах является одной из причин для действий Путина.

Об этом заявил во время выступления на дипломатической конференции в Гааге министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Будрис, подписав от имени Литвы конвенцию о создании Компенсационной комиссии, подчеркнул важность привлечь Россию к ответственности – потому что это является необходимым условием для установления стабильного мира. Он также отметил необходимость расширить круг подписантов, "приобщить все соответствующие государства к этому процессу".

Создание комиссии, которая будет определять размер репарационных выплат для украинцев, по его словам, имеет особое значение для Литвы.

"Наша история учит, насколько жизненно важны репарации и ответственность за международные преступления. В свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств по пакту Молотова-Риббентропа. А теперь Путин и его режим действуют так, будто этих преступлений никогда не было!" – пояснил он другим присутствующим.

Будрис выразил уверенность, что отсутствие репарации за балтийскую оккупацию стало одной из причин, почему Путин начал новые агрессии.

"Это отрицание преступлений и эта безнаказанность вдохновили Россию на агрессию против Грузии в 2008 году, и против Украины в 2014 и еще раз в 2022", – пояснил он.

По словам министра, создание такого механизма в отношении Украины пошлет России сигнал, что агрессия никогда не будет легитимизирована международным сообществом, а ответственность и правосудие неизбежно наступят.

Напомним, ЕвроПравда опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков.

Также читайте интервью: "Мы уже прошли точку невозврата по выплате Россией компенсаций украинцам".

Об этом заявил во время выступления на дипломатической конференции в Гааге министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Будрис, подписав от имени Литвы конвенцию о создании компенсационной комиссии, подчеркнул важность привлечь Россию к ответственности – потому что это является необходимым условием для установления стабильного мира. Он также отметил необходимость расширить круг подписантов, "приобщить все соответствующие государства к этому процессу".

Создание комиссии, которая будет определять размер репарационных выплат для украинцев, по его словам, имеет особое значение для Литвы.

"Наша история учит, насколько жизненно важны репарации и ответственность за международные преступления. В свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств по пакту Молотова-Риббентропа. А теперь Путин и его режим действуют так, будто этих преступлений никогда не было!" – пояснил он другим присутствующим.

Будрис выразил уверенность, что отсутствие репарации за балтийскую оккупацию стало одной из причин, почему Путин начал новые агрессии.

"Это отрицание преступлений и эта безнаказанность вдохновили Россию на агрессию против Грузии в 2008 году, и против Украины в 2014 и еще раз в 2022", – пояснил он.

По словам министра, создание такого механизма в отношении Украины пошлет России сигнал, что агрессия никогда не будет легитимизирована международным сообществом, а ответственность и правосудие неизбежно наступят.

Напомним, "ЕвроПравда" опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков.

Также читайте интервью: "Мы уже прошли точку невозврата по выплате Россией компенсаций украинцам".