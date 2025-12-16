Лідер ультраправих Франції проти відправки військ в Україну

Лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що його політсила, як і раніше виступає проти направлення французьких військ в Україну.

Заяву французького політика наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Барделла, очолюване ним "Нацоб’єдання", "як і багато, багато французів, виступає проти направлення французьких військових в Україну".

"З іншого боку, в ході обговорень, які ми ведемо з приводу гарантій безпеки, ми могли б розглянути можливість створення демілітаризованої зони, яка перебувала б під егідою і відповідальністю ООН", – додав він.

При цьому Politico звернуло увагу, що коментар лідера французьких ультраправих стосувався лише наземних військ. Він не згадав французькі військові літаки і кораблі, які також можуть бути розгорнуті в разі припинення вогню.

На знак поваги до президента США Дональда Трампа Барделла додав, що "дуже позитивно оцінює зусилля ряду країн, і особливо Сполучених Штатів".

Варто зазначити, що за підсумками переговорів у Берліні деякі європейські лідери говорили, що мир в Україні став ближчим, ніж у будь-який момент повномасштабної війни досі.

Президент Зеленський розповів, що загалом за підсумками перемовин мають оформити п’ять документів, частина з яких стосуються гарантій безпеки, ще частина – відновлення.

Також президент наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого Донбасу за Росією.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.