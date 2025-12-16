Лидер ультраправых Франции против отправки войск в Украину

Лидер французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что его политсила по-прежнему выступает против направления французских войск в Украину.

Заявление французского политика приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Барделла, возглавляемое им "Нацобъединение", "как и многие, многие французы, выступает против направления французских военных в Украину".

"С другой стороны, в ходе обсуждений, которые мы ведем по поводу гарантий безопасности, мы могли бы рассмотреть возможность создания демилитаризованной зоны, которая находилась бы под эгидой и ответственностью ООН", – добавил он.

При этом Politico обратил внимание, что комментарий лидера французских ультраправых касался только наземных войск. Он не упомянул французские военные самолеты и корабли, которые также могут быть развернуты в случае прекращения огня.

В знак уважения к президенту США Дональду Трампу Барделла добавил, что "очень положительно оценивает усилия ряда стран, и особенно Соединенных Штатов".

Стоит отметить, что по итогам переговоров в Берлине некоторые европейские лидеры говорили, что мир в Украине стал ближе, чем в любой момент полномасштабной войны до сих пор.

Президент Зеленский рассказал, что в целом по итогам переговоров должны оформить пять документов, часть из которых касаются гарантий безопасности, еще часть – восстановления.

Также президент подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.