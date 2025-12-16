Макрон оголосив про посилення покарання за вживання наркотиків

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що штрафи за вживання наркотиків будуть збільшені у понад двічі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить dpa.

Зокрема, Штрафи будуть збільшені з 200 євро до 500 євро.

"Ми повинні забирати гроші у тих, кого ми ловимо з наркотиками", – сказав Макрон.

У Франції було зареєстровано безліч смертельних випадків, пов'язаних з торгівлею наркотиками.

Вживання незаконних наркотиків у Франції карається позбавленням волі на строк до одного року і штрафом у розмірі 3750 євро, але для прискорення кримінального судочинства кілька років тому був введений простий штраф за зберігання і вживання невеликих кількостей наркотиків.

Він не поширюється на неповнолітніх або осіб, підозрюваних в інших наркозлочинах.

У 2024 році було накладено майже 200 тисяч таких штрафів, що становить близько трьох чвертей усіх злочинів, пов'язаних із зловживанням наркотиками.

