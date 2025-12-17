Президентка Єврокомісії: рішення про фінансову підтримку України треба ухвалити на цьому саміті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має визначитися з рішенням для фінансової підтримки України на грудневому саміті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час промови у Європарламенті перед пленарними дебатами напередодні саміту ЄС 18-19 грудня.

Фон дер Ляєн зазначила, що підтримка України у її обороні – найважливіше з того, що має робити Європа для власної оборони.

"Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що за оцінками ЄК та МВФ Україна у 2026-2027 роках потребує близько 137 мільярдів євро.

"Європа має покрити дві третини – це 90 мільярдів євро. І це не лише про цифри – це також про посилення спроможності України забезпечити справжній мир – справедилвий, тривалий, який буде захищати і Україну, і також Європу. А ще – це про збільшення ціни цієї війни для Росії", – зазначила фон дер Ляєн.

"Я запропонувала два варіанти для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС. Ми повинні будемо обрати, яким шляхом ми хочемо йти. Але дуже очевидно, що ми повинні ухвалити рішення про фінансування України у наступні два роки на цьому засіданні Євроради", – наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 12 грудня посли ЄС ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

Цього тижня лідери ЄС на саміті обговорять погодження "репараційної позики" Україні з використанням російських активів.

Хоча у цьому питанні достатньо кваліфікованої більшості голосів, рішення все ще під питанням через спротив Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків такого кроку. Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

Більше за темою у статті: ЄС шукає гроші для Києва. Чому Бельгія "блокує" фінансування України за рахунок активів РФ