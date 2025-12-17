Хакери, що атакували МВС Франції, могли отримати доступ до чутливих даних

Зловмисники, що атакували сервери Міністерства внутрішніх справ Франції минулого тижня, могли витягти з системи "кілька десятків" папок.

Про це повідомляє France Info, пише "Європейська правда".

Очільник МВС Лоран Нуньєс 17 грудня підтвердив, що йдеться про серйозний інцидент і зловмисники могли отримати доступ до кількох реєстрів. Атака сталася у ніч проти 12 грудня.

За його словами, хакери могли отримати доступ до кількох важливих реєстрів, зокрема системи інформації про судові провадження та реєстру осіб у розшуку.

Міністр зазначив, що з системи могли витягти "кілька десятків" конфіденційних папок, але про витків "мільйонів даних" не йдеться.

За висновками фахівців, злам здійснили шляхом отримання доступу до деяких службових облікових записів обміну повідомленнями, завдяки чому отримали коди доступу.

Кілька днів тому група хакерів в онлайн-форумі взяла на себе відповідальність за атаку і заявила про отримання доступу до даних понад 16 млн осіб. Водночас фрагментів викрадених даних не публікували, зазначає BFMTV.

Лоран Нуньєс каже, що на цей час, наскільки йому відомо, немає підстави говорити про викачування з системи даних у таких масштабах. Він також сказав, що зловмисники не зверталися до МВС з пропозицією викупу.

Нагадаємо, 15 грудня ЄС розширив санкції проти Росії через гібридні та кіберзагрози.

