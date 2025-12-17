Хакеры, атаковавшие МВД Франции, могли получить доступ к конфиденциальным данным

Злоумышленники, атаковавшие серверы Министерства внутренних дел Франции на прошлой неделе, могли извлечь из системы "несколько десятков" папок.

Об этом сообщает France Info, пишет "Европейская правда".

Глава МВД Лоран Нуньес 17 декабря подтвердил, что речь идет о серьезном инциденте и злоумышленники могли получить доступ к нескольким реестрам. Атака произошла в ночь на 12 декабря.

По его словам, хакеры могли получить доступ к нескольким важным реестрам, в частности системе информации о судебных разбирательствах и реестру лиц, находящихся в розыске.

Министр отметил, что из системы могли извлечь "несколько десятков" конфиденциальных папок, но об утечке "миллионов данных" речи не идет.

По заключению специалистов, взлом осуществили путем получения доступа к некоторым служебным учетным записям обмена сообщениями, благодаря чему получили коды доступа.

Несколько дней назад группа хакеров в онлайн-форуме взяла на себя ответственность за атаку и заявила о получении доступа к данным более 16 млн человек. В то же время фрагменты похищенных данных не публиковались, отмечает BFMTV.

Лоран Нуньес говорит, что на данный момент, насколько ему известно, нет оснований говорить о выкачивании из системы данных в таких масштабах. Он также сказал, что злоумышленники не обращались в МВД с предложением выкупа.

Напомним, 15 декабря ЕС расширил санкции против России из-за гибридных и киберугроз.

