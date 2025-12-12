Сервери Міністерства внутрішніх справ Франції зазнали кібератаки

Електронні поштові сервери французького Міністерства внутрішніх справ стали об'єктом кібератаки цього тижня.

Про це повідомив у п'ятницю, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Нуньєса, розслідування триває.

"Сталася кібератака. Зловмисник отримав доступ до низки файлів; немає доказів, що вони були серйозно скомпрометовані", – сказав він.

За його словами, міністерство вжило заходів із захисту та посилило умови доступу до комп'ютерної системи для працівників.

За його словами, наразі немає жодних вказівок щодо походження атаки.

Нагадаємо, наприкінці вересня масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів.

На початку жовтня державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

7 жовтня Сили кіберзахисту Збройних сил Польщі попередили про активну фішингову кампанію, спрямовану на користувачів популярного месенджера WhatsApp.

Того ж місяця британська поліція заявила про арешт двох осіб, яких підозрюють у зловживанні комп'ютерною технікою та шантажі після кібератаки на компанію з догляду за дітьми.