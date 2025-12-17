Грецькі фермери продовжують блокади на кордонах попри обіцянки допомоги від прем'єра

Через день після того, як прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про додаткову підтримку фермерів, протестувальники продовжили блокування ключових прикордонних переходів з Північною Македонією та Болгарією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Блокада доріг триває на митних постах Евзоні та Нікі, а також у Промахонасі та Ексохі, де фермери продовжують блокувати рух як на в'їзді, так і на виїзді.

На митному посту Промахонас на болгарському кордоні аграрії організували восьмигодинну блокаду, яка розпочалася о 12:00 і була спрямована проти міжнародних вантажних автомобілів. Легкові автомобілі та автобуси все ще можуть проїжджати. Блокаду підтримують різні профспілки.

Тим часом у Неврокопі, Драма, поблизу Болгарії, фермери та тваринники проводять подібну блокаду з 12:00 до 20:00 на митному пункті. Протягом цього часу всі вантажівки не пропускаються, а легкові автомобілі та туристичні автобуси перенаправляються альтернативними дорогами.

На митному пункті Евзоні, що межує з Північною Македонією, фермери проголосували на загальних зборах за проведення чотиригодинної блокади, починаючи з 18:00, що вплине як на в'їзд, так і на виїзд. Усі транспортні засоби, включаючи вантажівки та автомобілі, будуть зупинені, за винятком екстрених випадків.

Аналогічно, на митному пункті Нікі фермери продовжують блокаду з 19:00 до 23:00, зосередившись на всіх вантажівках.

Незважаючи на обіцянки уряду, серед фермерів у Салоніках зростає занепокоєння. Декілька доріг залишаються заблокованими, включаючи рух у напрямку Салонік, який буде закритий у середу з 12:00 до 14:00.

Очікується, що наступні кроки протестувальників будуть визначені під час загальнонаціональних зборів у четвер о 14:00 в Серресі.

Грецькі фермери протестують вже не перший тиждень через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.