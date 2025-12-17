Греческие фермеры продолжают блокады на границах, несмотря на обещания помощи от премьера

Через день после того, как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о дополнительной поддержке фермеров, протестующие продолжили блокирование ключевых пограничных переходов с Северной Македонией и Болгарией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Блокада дорог продолжается на таможенных постах Евзони и Ники, а также в Промахонасе и Эксохи, где фермеры продолжают блокировать движение как на въезде, так и на выезде.

На таможенном посту Промахонас на болгарской границе аграрии организовали восьмичасовую блокаду, которая началась в 12:00 и была направлена против международных грузовых автомобилей. Легковые автомобили и автобусы все еще могут проезжать. Блокаду поддерживают различные профсоюзы.

Между тем в Неврокопе, Драма, вблизи Болгарии, фермеры и животноводы проводят подобную блокаду с 12:00 до 20:00 на таможенном пункте. В течение этого времени все грузовики не пропускаются, а легковые автомобили и туристические автобусы перенаправляются альтернативными дорогами.

На таможенном пункте Евзони, граничащем с Северной Македонией, фермеры проголосовали на общем собрании за проведение четырехчасовой блокады, начиная с 18:00, что повлияет как на въезд, так и на выезд. Все транспортные средства, включая грузовики и автомобили, будут остановлены, за исключением экстренных случаев.

Аналогично, на таможенном пункте Ники фермеры продолжают блокаду с 19:00 до 23:00, сосредоточившись на всех грузовиках.

Несмотря на обещания правительства, среди фермеров в Салониках растет беспокойство. Несколько дорог остаются заблокированными, включая движение в направлении Салоник, которое будет закрыто в среду с 12:00 до 14:00.

Ожидается, что следующие шаги протестующих будут определены во время общенационального собрания в четверг в 14:00 в Серресе.

Греческие фермеры протестуют уже не первую неделю из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.