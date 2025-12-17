Як зміниться роумінг для українців в ЄС з початку 2026 року

З 1 січня 2026 року українці зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за своїм звичним домашнім тарифом.

Аналогічні правила діятимуть і для європейських абонентів, які подорожують в Україну.

Україна стала першою країною поза межами Європейської економічної зони, яка отримала взаємний режим внутрішнього ринку з ЄС за результатами виконання всіх необхідних вимог і процедур. Передусім ми змогли забезпечити повну відповідність національного законодавства актам права ЄС щодо роумінгу, чого до цього не робили навіть держави-члени ЄС.

Про те, що на практиці зміниться для українців, читайте в колонці голови НКЕК Лілії Мальон Дзвонити як вдома: як зміниться мобільний зв’язок України та ЄС. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення і до 31 грудня 2025 року діє Спільна заява України та ЄС щодо доступного роумінгу для українців у ЄС.

"У 2026 році ситуація змінюється фундаментально: приєднавшись до "Роумінг як вдома", Україна стає невіддільною частиною внутрішнього ринку роумінгу ЄС, де діють єдині правила", – пише Лілія Мальон.

За її словами, це гарантує стабільність, прозорість і захист прав споживачів, вільне користування мобільними послугами на території єдиної роумінгової зони Україна – ЄС, а також інтегрує український бізнес у європейський ринок.

Голова НКЕК (Накомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку) підкреслює, що українським користувачам додатково не потрібно буде нічого підключати, якість зв’язку в роумінгу – така сама, як і вдома, а доступ до екстрених служб – безоплатний.

За запуск та супровід відповідають НКЕК і оператори мобільного зв’язку.

"Роумінг як вдома" передбачає, що під час перебування на території ЄС діє ваш домашній тариф, а не безлімітний", – пояснює Лілія Мальон і наводить приклад.

Якщо у вашому тарифі є 100 хвилин та 100 sms, їх можна використати в будь-якій країні ЄС у тому самому обсязі. Але якщо вдома (в Україні) ви вже використали 60 хвилин, то в роумінгу в ЄС доступними будуть лише 40.

Якщо в ЄС ви використали ще 25 із них, то після повернення залишиться 15. Тобто в межах тарифного пакета, який містить послугу "Роумінг як вдома", Україну та країни ЄС розглядаємо як єдину географічну зону.

Вхідні дзвінки – безоплатні. Поза тим, обмеження можуть стосуватися мобільного інтернету.

У такому разі оператор зобов’язаний завчасно повідомити вас про встановлений ліміт і попередити, якщо ви його досягнете.

Голова НКЕК наголошує, що роумінг діє тільки для короткострокових поїздок в ЄС. За словами Лілії Мальон, через війну для українців зробили виключення – вони можуть користуватись українськими SIM-картками на території ЄС без обмежень до 4 березня 2027 року з можливістю продовження цього виключення.

Докладніше – в колонці Лілії Мальон Дзвонити як вдома: як зміниться мобільний зв’язок України та ЄС.