Как изменится роуминг для украинцев в ЕС с начала 2026 года

С 1 января 2026 года украинцы смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по своему привычному домашнему тарифу.

Аналогичные правила будут действовать и для европейских абонентов, путешествующих в Украину.

Украина стала первой страной за пределами Европейской экономической зоны, которая получила взаимный режим внутреннего рынка с ЕС по результатам выполнения всех необходимых требований и процедур. Прежде всего, мы смогли обеспечить полное соответствие национального законодательства актам права ЕС по роумингу, чего до этого не делали даже государства-члены ЕС.

О том, что на практике изменится для украинцев, читайте в колонке председателя НКЭК Лилии Мальон Звонить как дома: как изменится мобильная связь Украины и ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что после начала полномасштабного вторжения и до 31 декабря 2025 года действует Совместное заявление Украины и ЕС о доступном роуминге для украинцев в ЕС.

"В 2026 году ситуация меняется фундаментально: присоединившись к "Роуминг как дома", Украина становится неотъемлемой частью внутреннего рынка роуминга ЕС, где действуют единые правила", – пишет Лилия Мальон.

По ее словам, это гарантирует стабильность, прозрачность и защиту прав потребителей, свободное пользование мобильными услугами на территории единой роуминговой зоны Украина – ЕС, а также интегрирует украинский бизнес в европейский рынок.

Председатель НКЭК (Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи) подчеркивает, что украинским пользователям дополнительно не нужно будет ничего подключать, качество связи в роуминге – такое же, как и дома, а доступ к экстренным службам – бесплатный.

За запуск и сопровождение отвечают НКЭК и операторы мобильной связи.

"Роуминг как дома" предполагает, что во время пребывания на территории ЕС действует ваш домашний тариф, а не безлимитный", – объясняет Лилия Мальон и приводит пример.

Если в вашем тарифе есть 100 минут и 100 sms, их можно использовать в любой стране ЕС в том же объеме. Но если дома (в Украине) вы уже использовали 60 минут, то в роуминге в ЕС доступными будут только 40.

Если в ЕС вы использовали еще 25 из них, то после возвращения останется 15. То есть в пределах тарифного пакета, который содержит услугу "Роуминг как дома", Украину и страны ЕС рассматриваем как единую географическую зону.

Входящие звонки – бесплатные. Кроме того, ограничения могут касаться мобильного интернета.

В таком случае оператор обязан заранее сообщить вам об установленном лимите и предупредить, если вы его достигнете.

Глава НКЭК подчеркивает, что роуминг действует только для краткосрочных поездок в ЕС. По словам Лилии Мальон, из-за войны для украинцев сделали исключение – они могут пользоваться украинскими SIM-картами на территории ЕС без ограничений до 4 марта 2027 года с возможностью продления этого исключения.

Подробнее – в колонке Лилии Мальон Звонить как дома: как изменится мобильная связь Украины и ЕС.