Грузія попри напружені відносини Києва і Тбілісі несподівано підписала міжнародну угоду про заснування механізму, що розподілятиме репарації, отримані з російських коштів, між українськими громадянами і бізнесами, що постраждали від російської агресії.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Гаага стала на крок ближчою. Як США та Орбан не стали зупиняти "антиросійську" комісію.

Як зазначається навіть те, що на дипломатичну конференцію, присвячену підписанню відповідної конвенції, приїхала особисто очільниця МЗС Грузії Мака Бочорішвілі певною мірою вирізнялося від більшості країн, які були в основному представлені послами.

Бочорішвілі виголосила "полум'яну промову про підтримку українського народу", ані словом не згадавши про напружені відносини між Києвом і Тбілісі. І зрештою Грузія без жодних зауважень та застережень підписала "антиросійську" конвенцію.

У статті також згадано, що грузини відрядили до Гааги групу своїх журналістів, щоби про цю дію МЗС дізнався і пересічний грузинський глядач.

"Що стояло за цим жестом – достеменно невідомо. До певної міри, визначальним буде те, чи планує грузинський парламент швидко ратифікувати цю угоду, чи обмежиться лише підписом, і далі не дратуватиме Москву", – йдеться у статті.

Варто зазначити, що Грузія стала єдиною державою регіону, яка долучилася до документа. Азербайджан та Вірменія взагалі проігнорували зустріч у Гаазі; Туреччина надіслала за зустріч співробітника посольства, щоби він послухав, але відмовилася будь-що підписувати.

Литовський міністр на виступі у Гаазі нагадав, що за окупацію країн Балтії не було репарації, і це призвело до нової агресії.

