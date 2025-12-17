Грузия несмотря на напряженные отношения Киева и Тбилиси неожиданно подписала международное соглашение об учреждении механизма, который будет распределять репарации, полученные из российских средств, между украинскими гражданами и бизнесами, пострадавшими от российской агрессии.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Гаага стала на шаг ближе. Как США и Орбан не стали останавливать "антироссийскую" комиссию.

Как отмечается даже то, что на дипломатическую конференцию, посвященную подписанию соответствующей конвенции, приехала лично глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в определенной степени отличалось от большинства стран, которые были в основном представлены послами.

Бочоришвили произнесла "пламенную речь о поддержке украинского народа", ни словом не упомянув о напряженных отношениях между Киевом и Тбилиси. И в конце концов Грузия без всяких замечаний и оговорок подписала "антироссийскую" конвенцию.

В статье также упомянуто, что грузины отправили в Гаагу группу своих журналистов, чтобы об этом действии МИД узнал и рядовой грузинский зритель.

"Что стояло за этим жестом – доподлинно неизвестно. В определенной степени, определяющим будет то, планирует ли грузинский парламент быстро ратифицировать это соглашение, или ограничится только подписью, и дальше не будет раздражать Москву", – говорится в статье.

Стоит отметить, что Грузия стала единственным государством региона, которое присоединилось к документу. Азербайджан и Армения вообще проигнорировали встречу в Гааге; Турция направила на встречу сотрудника посольства, чтобы он послушал, но отказалась что-либо подписывать.

"ЕвроПравда", сообщала, что Конвенцию о назначении репараций в первый день подписало рекордное количество государств.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах также считают: потребность наказать Россию не зависит от мирных соглашений.

Литовский министр на выступлении в Гааге напомнил, что за оккупацию стран Балтии не было репарации, и это привело к новой агрессии.

Напомним, "ЕвроПравда" опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.