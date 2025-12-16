У Нідерландах кажуть, що потреба покарати Росію не залежить від мирних угод

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголошує на твердості рішення Нідерландів просувати міжнародну відповідальність держави-агресора.

Про це він заявив у Гаазі, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Схооф наголосив, що Нідерланди не лише підписали угоду про створення Компенсаційної комісії, а й взяли зобов'язання розміщувати цю комісію у Гаазі, підтримуючи її імідж як "міста миру і справедливості".

"Тому ми повністю віддані процесу притягнення (держави-агресора. – "ЄП") до відповідальності, та відновлення будинків, та підприємств, пошкоджених в Україні", – додав він.

На уточнювальне запитання "ЄП" про те, чи це лишається незмінним незалежно від перебігу мирних переговорів, Схооф відповів ствердно: "Саме тому ми за це і взялися".

Раніше повідомлялося, що Україна вимагає створення трибуналу і комісії щодо репарацій.

У вівторок Конвенцію щодо призначення репарацій у перший день підписала рекордна кількість держав.

Детально читайте у інтерв'ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".

Також ЄвроПравда опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків.