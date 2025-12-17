Мерц ухилився від відповіді щодо розміщення німецьких військ в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухилився від однозначної відповіді на запитання, чи готова Німеччина відправити в Україну контингент в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його пріоритетом наразі є досягнення припинення вогню.

Відтак Мерц відмовився однозначно відповісти на питання депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра про те, чи німецькі війська будуть залучені до гарантій безпеки для України.

"У цьому світі є питання, на які не так легко відповісти, як ви можете собі уявити. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню", – відповів канцлер.

Раніше повідомлялося, що голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп виступив за участь німецьких військ у миротворчих силах для України.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.