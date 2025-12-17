Мерц уклонился от ответа о размещении немецких войск в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от однозначного ответа на вопрос, готова ли Германия отправить в Украину контингент в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его приоритетом на данный момент является достижение прекращения огня.

Поэтому Мерц отказался однозначно ответить на вопрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера о том, будут ли немецкие войска привлечены к гарантиям безопасности для Украины.

"В этом мире есть вопросы, на которые не так легко ответить, как вы можете себе представить. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня", – ответил канцлер.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп выступил за участие немецких войск в миротворческих силах для Украины.

Напомним, на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник было предложено сформировать силы для защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут сопротивляться российским силам.