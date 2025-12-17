Джерело: 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде готовий одразу після Нового року

Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили кілька європейських дипломатів у Брюсселі, які обізнані з перебігом підготовки санкцій ЄС проти Росії.

Після Нового року Єврокомісія презентує свої пропозиції щодо нового. 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Дипломати розповіли "Європейській правді". Що де-факто обговорення 20-го пакета ще не розпочалися, адже Єврокомісія ще не підготувала відповідні пропозиції.

"Комісія не поспішає з 20-м пакетом санкцій, бо основна увага наразі зосереджена на пошуку рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках", – заявив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Саме через концентрацію зусиль ЄС на фінансуванні України презентацію 20-го пакета було вирішено відкласти до початку 2026 року.

"Скоріш за все, проєкт нового пакета буде готовий вже незабаром у січні, щоб затвердити його до річниці повномасштабної російської агресії", – заявив інший дипломат.

Він нагадав, що попередні пакети ЄС вдавалося узгоджувати протягом місяця, тож на цей раз мета виглядає теж реальною.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС України Андрій Сибіга звернув увагу на те, що російська економіка зіткнулась із "драматичними проблемами", й у зв’язку з цим закликав країни Заходу посилити санкційний тиск на РФ та розповів, як це можна зробити.

Водночас Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.