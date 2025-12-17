Источник: 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов сразу после Нового года

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили несколько европейских дипломатов в Брюсселе, которые знакомы с ходом подготовки санкций ЕС против России.

После Нового года Еврокомиссия представит свои предложения по новому 20-му пакету санкций ЕС против РФ.

Дипломаты рассказали "Европейской правде", что де-факто обсуждение 20-го пакета еще не началось, поскольку Еврокомиссия еще не подготовила соответствующие предложения.

"Комиссия не спешит с 20-м пакетом санкций, потому что основное внимание сейчас сосредоточено на поиске решения по финансированию Украины в 2026-27 годах", – заявил один из собеседников "ЕвроПравды".

Именно из-за концентрации усилий ЕС на финансировании Украины презентацию 20-го пакета было решено отложить до начала 2026 года.

"Скорее всего, проект нового пакета будет готов уже в январе, чтобы утвердить его к годовщине полномасштабной российской агрессии", – заявил другой дипломат.

Он напомнил, что предыдущие пакеты ЕС удавалось согласовывать в течение месяца, поэтому на этот раз цель выглядит тоже реальной.

Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Украины Андрей Сибига обратил внимание на то, что российская экономика столкнулась с "драматическими проблемами", и в связи с этим призвал страны Запада усилить санкционное давление на РФ и рассказал, как это можно сделать.

В то же время Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.