У Франції розпочали розслідування після виявлення шпигунської програми на поромі

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою в іноземному втручанні після того, як на пасажирському поромі виявили шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяє дистанційно контролювати операційні системи судна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Шкідливе програмне забезпечення було виявлено на пасажирському поромі Fantastic місткістю понад 2000 пасажирів, що належить італійській судноплавній компанії GNV, під час стоянки у французькому середземноморському порту Сете.

Італійська сторона попередила Францію, що операційна система судна могла бути заражена шкідливим програмним забезпеченням, відомим як троянський вірус віддаленого доступу (RAT), який дозволяє хакеру отримати віддалений контроль над системою.

У межах розслідування були затримані двоє членів екіпажу – громадяни Латвії та Болгарії. Болгарина пізніше звільнили, але латвійцю оголосили звинувачення, після чого його взяли під арешт.

Прокуратура Парижа повідомила, що розпочала розслідування підозри "організованої групи в спробі атакувати автоматизовану систему обробки даних з метою задоволення інтересів іноземної держави".

Ознакою серйозності справи є те, що розслідування проводить французька внутрішня розвідка – Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI). Його представники провели обшук порома і вилучили з нього кілька предметів.

Нагадаємо, минулого тижня електронні поштові сервери французького Міністерства внутрішніх справ стали об'єктом кібератаки.

Зловмисники, що атакували сервери Міністерства внутрішніх справ Франції минулого тижня, могли витягти з системи "кілька десятків" папок.