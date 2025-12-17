Во Франции начали расследование после обнаружения шпионской программы на пароме

Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в иностранном вмешательстве после того, как на пассажирском пароме обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое позволяет дистанционно контролировать операционные системы судна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Вредоносное программное обеспечение было обнаружено на пассажирском пароме Fantastic вместимостью более 2000 пассажиров, принадлежащем итальянской судоходной компании GNV, во время стоянки во французском средиземноморском порту Сет.

Итальянская сторона предупредила Францию, что операционная система судна могла быть заражена вредоносным программным обеспечением, известным как троянский вирус удаленного доступа (RAT), который позволяет хакеру получить удаленный контроль над системой.

В рамках расследования были задержаны два члена экипажа – граждане Латвии и Болгарии. Болгарина позже освободили, но латвийцу предъявили обвинение, после чего его взяли под арест.

Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование подозрения "организованной группы в попытке атаковать автоматизированную систему обработки данных с целью удовлетворения интересов иностранного государства".

Признаком серьезности дела является то, что расследование проводит французская внутренняя разведка – Генеральный директорат внутренней безопасности (DGSI). Его представители провели обыск парома и изъяли из него несколько предметов.

Напомним, на прошлой неделе электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки.

Злоумышленники, атаковавшие серверы Министерства внутренних дел Франции на прошлой неделе, смогли извлечь из системы "несколько десятков" папок.