Польша возобновит производство противопехотных мин, рассматривает их экспорт в Украину

Польша решила начать производство противопехотных мин впервые со времен "холодной войны" и планирует использовать их для укрепления восточной границы, а также потенциального экспорта в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Reuters сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года и ранее заявляла, что может начать производство противопехотных мин, если это будет необходимо.

Комментарии Залевского являются первым подтверждением со стороны Варшавы, что она приняла соответствующее решение.

"Мы заинтересованы в получении больших партий (противопехотных мин. – Ред.) как можно скорее", – сказал заместитель министра обороны Польши.

По словам Залевского, мины станут частью "Восточного щита" – оборонной программы, направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и Калининградской областью России.

На вопрос, может ли производство мин начаться в следующем году, после завершения процесса выхода из Оттавской конвенции, Залевский ответил: "Я бы очень хотел этого... У нас есть такая потребность".

Чиновник отметил, что поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

"Нашим отправным пунктом являются собственные потребности. Но для нас Украина является абсолютным приоритетом, поскольку европейская и польская линия безопасности пролегает на фронте между Россией и Украиной", – сказал Залевский.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.