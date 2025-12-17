Польща надасть пріоритет власному переозброєнню за кошти ЄС, а не спільним закупівлям

Польща витратить значну частину коштів з програми військових позик Європейського Союзу на власне переозброєння, а не на спільні закупівлі з союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Польща робить пріоритетом власне переозброєння через російську загрозу.

"Перш за все, ми озброюємося, а вже потім будемо брати участь у спільних закупівлях", – сказала Магдалена Собковяк-Чарнецька, міністерка Польщі, відповідальна за нагляд за використанням країною коштів з програми "Безпека для Європи" (SAFE).

Відповідно, понад 100 із 139 ініціатив Польщі щодо використання коштів будуть зосереджені виключно на національній обороні, сказала Собковяк-Чарнецька на брифінгу для преси у Варшаві, додавши, що лише 20 з них передбачають спільні закупівлі з іншими країнами.

За словами міністерки, спільні закупівлі були передбачені в 65% з 691 ініціативи, представленої Європейській комісії 19 урядами-учасниками.

Це свідчить про відчуття терміновості в Польщі, яка є прикордонним членом НАТО і східним флангом ЄС, що межує з Росією та союзником Кремля Білоруссю. З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну Варшава поспішила переозброїтися і зараз є однією з країн альянсу, що витрачає найбільше на оборону у відсотках від економічного випуску.

Майже 44 млрд євро з фондів SAFE виділено Польщі, що робить цю країну найбільшим бенефіціаром нового фінансового інструменту ЄС на суму 150 млрд євро.

Деталі щодо витрат та кінцевих бенефіціарів позик не були оприлюднені. У листопаді міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що значна частина позик буде витрачена на розбудову потенціалу Польщі у сфері безпілотних літальних апаратів.

Європейська комісія аналізує подання Польщі і, як очікується, дасть остаточне схвалення на початку січня, сказала Собковяк-Чарнецька. Пропозиція щодо використання коштів пізніше буде винесена на голосування в Раді ЄС, і Польща сподівається підписати остаточну угоду про позику в березні, сказала вона.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що нова ініціатива Європейського Союзу SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Він сказав, що 43,7 млрд євро, виділені Польщі, допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.